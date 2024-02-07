Самолеты могут поступить вскоре после получения Киевом ракетных бомб Hammer.

Франция может отправить около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D, сообщает Forbes.

Сообщается, что Париж может объявили о передаче своих самолетов уже в ближайшее время. В частности, во время визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

Французы приобрели 86 самолетов Mirage три десятилетия назад. Несколько из них вышли из строя, а 55 Франция решила модернизировать для собственных нужд. Значит, у страны остается около 20 самолетов, которые являются избыточными для нужд Франции и могут быть переданы Украине.

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Журналисты также добавляют, что для этих самолетов в Украине должна быть сформирована определенная инфраструктура и обучены пилоты. "Однако инвестиции могут того стоить", - пишет Forbes.

"Все менее вероятно, что Украина когда-нибудь получит избыток военных самолетов от Соединенных Штатов. Пророссийские республиканцы в Конгрессе США в течение нескольких месяцев блокировали дальнейшую помощь Украине. Если украинская авиация собирается перевооружаться, то должна делать это европейскими самолетами", – говорится в материале.

Кроме того, сообщается, что Mirage могут отправить в Украину вскоре после того, как Киев также получит большую партию ракетных бомб Hammer, которые способны поражать цели на расстоянии до 55 километров.

Помощь ЕС Украине-главные новости

Как сообщал УНИАН, Европарламент предлагает одобрить "план победы Украины". Он предусматривает передачу четверть процента национального ВВП всех стран-участниц ЕС на военную помощь Украине.

Часть стран ЕС, среди которых Германия, Дания, Чехия, Эстония и Нидерланды, обратились к коллегам по ЕС относительно вооружение Украины. В частности, они предложили создать долговременный план по поддержке Украины и увеличить производство вооружения, которое затем отправят в Киев.

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