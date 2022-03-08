Президент подчеркнул, что каждый украинец и каждая украинка, которые протестуют против оккупантов, - герои.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на юге Украины развернулось такое национальное движение, которого там еще не видели.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что каждый украинец и каждая украинка, которые протестуют против оккупантов, - герои.

"Тот, кто повторял "мы - один народ", точно не рассчитывал на такую мощную реакцию. На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там, на улицах и на площадях, мы никогда еще не видели. И которое для России как страшный сон. Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок, не боимся танков, не боимся пулеметов, когда на нашей стороне главное - правда", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский пообещал, что Украина отстроит все свои разрушенные российскими оккупантами города и сделает их лучше любого города в России.

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