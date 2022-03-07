Корабль подбит недалеко от Одессы. Подробности пока не уточняются.

В Черном море украинские военные подбили вражеский корабль.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, недалеко от Одессы Вооруженные силы Украины подбили военный корабль РФ.

"Мы будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль", - отметил он.

Подробности пока не уточняются.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение в Украине военного положения.

Враг обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, не раз были атакованы Харьков, Киев и Мариуполь.

По сведениям Пентагона, РФ уже задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения.

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