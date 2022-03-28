Он подчеркивает, что если оккупанты временно зашли в украинские города, то это означает лишь то, что им придется выйти.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые пытаются сотрудничать с российскими войсками, напомнив им о том, что Россия бросает даже своих.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента.

Зеленский поблагодарил украинцев в Херсоне, Каховке, Славутиче и в других городах, которые не прекращают сопротивляться оккупантам.

Он подчеркнул, что если оккупанты временно зашли в украинские города, то это означает лишь то, что им придется выйти.

"И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с российскими военными, я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Что же они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и предателями бы не стали", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский уверен, что договоренности о прекращении войны должны быть с президентом РФ Владимиром Путиным, но он затягивает этот процесс: "Мы должны договориться с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами исходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ".

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