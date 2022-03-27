Президент считает, что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил приоритетные цели Украины в условиях войны против России.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения", – заявил Зеленский.

"Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить сложный вопрос Донбасса", – добавил он.

Напомним, Зеленский уверен, что договоренности о прекращении войны должны быть с президентом РФ Владимиром Путиным, но он затягивает этот процесс: "Мы должны договориться с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ".

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