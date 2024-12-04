На учениях за рубежом, куда отправляют украинских военных, они больше учат, чем учатся.

Современная украинская армия на сегодня очень сильно выросла, и на учениях за рубежом, куда отправляют украинских военных, они больше учат, чем учатся. Об этом рассказал заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным Явор в интервью "Украинской правде".

"На все учения, которые проводят европейцы, я отправляю наших офицеров. То есть звено командиров рот, начальников штабов, сержантов - едет учиться за границу. Они приезжают и говорят: мы сами им кое-что объясняем, потому что они того не видели, они так еще не воевали. Сейчас война идет ползучая и с дронами. Нет такого, что рота штурмует, разворачивается в колонны. Есть одиночные передвижения, закрепились - имеют успех, не закрепились - дальше пробуют. Европа так еще никогда не воевала", - рассказал он.

При этом он пояснил, что отправляет своих подчиненных за границу не только для того, чтобы они что-то получили, потому что пока "результата нет", но и для того, чтобы они отдохнули, в том числе и морально.

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"Люди благодарят, когда я отправляю их на обучение, потому что их никто не меняет. Они возвращаются совсем другими, включаются в работу с новой силой. Мы уставшие, нам надо переключиться из этой среды", - отметил он.

Рассказывая о ситуации в Донецкой области, он отметил, что здесь очень хорошие дороги, но с людьми ситуация более сложная - "здесь нет Украины".

Он рассказал об одной из ситуаций в Семеновке на Авдеевском направлении, когда оккупанты зашли в село, "одна бабулька взяла их за ручку, привела, показала, в каком подвале наши - они их расстреляли. Это нормальное явление".

Война в Украине - новости

Ранее начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявлял, что в Генштабе работают над вопросом системных ротаций на фронте, однако для их внедрения нужно еще немного времени. В то же время он подчеркнул, что системные ротации будут введены после того, как стабилизируется фронт.

В профильном комитете Верховной Рады Украины пока не берутся прогнозировать, когда примут закон о демобилизации. Народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что правительству уже дано поручение разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект, однако все зависит от того, когда завершится активная фаза военных действий.

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