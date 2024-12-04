Сейчас над разработкой соответствующего законопроекта работает правительство.

В профильном комитете Верховной Рады Украины пока не берутся прогнозировать, когда примут закон о демобилизации, который будет определять четкие сроки службы для военнослужащих.

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что установление сроков службы напрямую связано с решением проблемы СОЧ.

"Ребята на фронте устали. Кто-то устал физически, кто-то морально, кто-то просто "выгорел", перестал ценить жизнь. Поэтому, конечно, ребят-защитников и девушек-защитниц надо заменять. Но я понимаю, что ничего, кроме ротаций, сейчас не могу предложить", - отметил нардеп в эфире Радио Свобода.

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В то же время он добавил, что правительству уже дано поручение разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

"Но мы не знаем, когда завершится активная фаза военных действий. Кто-то говорит в конце года, кто-то говорит в середине следующего, кто-то - в 2026 году и т.д. Этого никто не знает. Поэтому прогнозировать, когда мы сможем принять этот закон о демобилизации... Честно говоря, я лично не знаю", - сказал Федиенко.

Закон о демобилизации и проблема СОЧ в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря.

Перед тем широкую огласку получило дело военнослужащего Сергея Гнездилова, который публично самовольно покинул воинскую часть, заявив, что делает это из-за отсутствия четких сроков службы.

9 октября следователи ГБР задержали его по подозрению в СОЧ. В условиях военного положения за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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