Начальник Генштаба подчеркнул, что системные ротации будут введены после того, как стабилизируется фронт.

В Генштабе работают над введением системных ротаций на фронте, однако для их внедрения нужно еще немного времени. Об этом сказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич в интервью "Главкому".

Он отметил, что разработка и запуск системы ротации личного состава была одной из задач команды главнокомандующего Александра Сырского, поскольку до этого два года в войске фактически не было ротаций.

"Системные ротации - это наша цель, и мы сделаем это. Чтобы подразделения, воюя на фронте, четко понимали этот механизм, могли идти на восстановление, отдыхали", - рассказал он.

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По словам Баргилевича, планировалось запустить ротационный процесс уже в этом году, но пока это сделать не удалось из-за активных наступательных действий врага:

"Системные ротации - это амбициозная цель главнокомандующего и Генерального штаба. Мы запустим этот процесс, просто надо еще немного времени".

Он отметил, что системные ротации будут введены после того, как стабилизируется фронт.

Отвечая на вопрос об усталости военных после почти трех лет войны, Баргилевич отметил, что сейчас настроение на фронте "нормальное, боевое, нет там никакого шатания".

Единственное, что бойцам нужно, отмечает он - это поддержка общества, они должны видеть, что в тылу нет разногласий и споров, которые будут расшатывать общество.

Демобилизация в Украине

Верховная Рада проголосовала за законопроект об увольнении с военной службы лиц, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что разработка законопроекта об определении порядка и условий демобилизации продолжается, но защита страны - это приоритет.

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