Как отметили военные, они работают по врагу за 50-200 м. Среди целей - окопы, техника и живая сила.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как в Авдеевке работают по врагу танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Наводят на врага ужас и трепет слаженными действиями и точным огнем", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Залужного.

"Когда выезжаем на работу, думаю только о реализации плана и экипаж. Необходимо нанести огневое поражение противнику, максимально уничтожить вражескую живую силу и откатиться назад. Больше никаких мыслей", - рассказывает военнослужащий Антон. "Взаимодействие с пехотой и постоянная поддержка аэроразведки помогают эффективно выполнять задачи".

Как отметили военные, они работают по врагу за 50-200 м. Среди целей - окопы, техника и живая сила.

Украинские военные рассказали, что от Авдеевки до линии фронта 4 км. Оккупанты накрывают город из всех видов вооружения. Но при этом им удется потихоньку продвигаться, брать посадки, метры и киломеры.

Ситуация в Авдеевке

На линии фронта в Авдеевке очень сложная ситуация. Оккупанты непрерывно обстреливают и атакуют этот район. сегодня аналитики Института по изучению войны в своем обзоре опровергли заявления оккупантов о том, что те провели успешный штурм вблизи Веселого и продвинулись ближе к Авдеевке с северо-востока. "ISW не наблюдал визуальных подтверждений недавних успехов россиян под Авдеевкой", - говорится в отчете.

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