12-летнего мальчика ради эвакуации ищут уже около 2,5 месяцев.

Единственного ребенка, который все еще остается в Авдеевке, так и не могут найти. Не исключается, что он мог погибнуть вместе с родителями. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отвечая на вопрос о том, сколько сейчас в городе остается гражданских.

"К сожалению, не очень у нас люди собираются на эвакуацию. 1 тысяча 729 человек остается. Очень медленно едут. Несколько дней вообще никто не ехал", - отметил Барабаш.

На вопрос о единственном ребенке, который до сих пор остается в городе, и которого ищут уже некоторое время, он отметил, что 12-летнего мальчика действительно все еще не могут найти. Для эвакуации его ищут уже около 2,5 месяцев.

"Крайний где-то месяц, может, чуть даже больше, уже родители из поля зрения, скажем так, исчезли. Прячутся и они", - рассказал Барабаш.

Кроме того, добавил он, ни семья, ни кто-то вместо них не получает гуманитарную помощь.

"Есть несколько версий уже, скажем так, неофициальных. Одна из них, к сожалению, та, что может, они где-то в старой части города и погибли. Ищем", - сказал глава ГВА.

На вопрос, что до сих пор держит людей в городе, он отметил, что большинство тех, кто остается там, - это люди в возрасте от 65 лет. "Им просто морально сложно принять это решение - на эвакуацию", - отметил Барабаш.

Ситуация с эвакуацией в Донецкой области

Ранее власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей в 21 населенном пункте Донецкой области из-за очень жестоких боев и обстрелов, которые продолжаются в регионе из-за полномасштабной войны.

1 мая Барабаш заявил, что в Авдеевке до сих пор не могут найти 12-летнего мальчика, чтобы эвакуировать его на более безопасную территорию.

Вас также могут заинтересовать новости: