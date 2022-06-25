По его словам, россияне использовали "вышки Бойко" в Черном море для защиты флота от "Нептунов".

Россия использовала захваченные 2014 году буровые платформы в Черном море, по которым ударила Украина, для защиты своих кораблей от украинского комплекса "Нептун". Там россияне размещали свои станции радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников в интервью ICTV.

"Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, россияне размещали на них свои станции радиоэлектронной борьбы", – сказал Резников.

В то же время Резников не подтвердил поражение буровых платформ украинскими войсками. По его словам, все могут убедиться в том, что Украина нанесла удар по платформам, если посмотрят на спутниковые снимки, там видно, что они горят.

"Вот так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках, и теперь они не используются для целей, которые задумали россияне", - добавил министр.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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