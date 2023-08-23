Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два - по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки, 22 августа, украинские военные нанесли очередные разрушительные удары по позициям россиян. В частности, удалось уничтожить зенитно-ракетные комплексы, артиллерию, пункт управления и склады боеприпасов врага.

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два - по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия в течение суток ударили по трем районам скопления российских военных, вооружения и техники, двум складам боеприпасов, пункту управления, средству артиллерии на огневой позиции и тяжелой огнеметной системе ТОС-1А россиян.

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В то же время, этой ночью Россия нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131 по Украине. Сейчас в Генштабе уточняют информацию о последствиях этой террористической атаки.

Также за прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 58 авиационных ударов, а также совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - уточнили в Генштабе.

Война в Украине - как прошла ночь

Сегодня около 1:30 в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Враг почти три часа атаковал юг Одесской области беспилотниками.

С тем, взрывы прогремели и в российской столице - Москве - и Подмосковье. Российские Telegram-каналы сообщали о работах противовоздушной обороны по неизвестным беспилотникам. Впоследствии в Минобороны страны-террористы проинформировали о якобы сбитии трех БПЛА. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из беспилотников якобы попал в здание в Москве-Сити - там повреждения на уровне 10-15 этажей.

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