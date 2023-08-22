Захватчики говорят, что нанесли по нему удар этим утром.

В Министерстве обороны России заявили об уничтожении американского быстроходного военного катера Willard Sea Force возле острова Змеиный.

В заявлении говорится, что 22 августа около 11:00 самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации якобы уничтожил катер с украинской десантной группой восточнее острова Змеиный.

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в комментарии CNN опроверг слова захватчиков. "В ВМС Украины такого инцидента не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", - сказал он в телефонном разговоре.

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Ситуация на Змеином: последние новости

Как сообщал УНИАН, остров Змеиный находился в оккупации с начала пономасштабной войны. Украинские силы освободили его 30 июня 2022 года.

В середине июля захвачтики на рассвете сбросили на остров фугасную бомбу. В украинской разведке назвали удар странным, поскольку на Змеином не были ни техники, ни личного состава.

В оперативном командовании "Юг" объясняют обстрелы оккупантов тем, что захватчики таким образом хотят продемонстрировать свое присутствие в Черном море.

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