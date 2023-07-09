В ISW отметили, что решительное и умелое сопротивление украинских военных остановило многочисленные российские наступления, в том числе на Киев.

За 500 дней войны Россия не смогла достичь в Украине ни одной из поставленных целей.

На этом акцентировали внимание аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете. "500 дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались взять Киев за три дня, но не смогли достичь ни одной из намеченных целей в Украине", - констатировали в Институте.

В ISW отметили, что решительное и умелое сопротивление украинцев остановило многочисленные российские наступления, в том числе на Киев, и освободило Сумскую и Черниговскую области, а также части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, которые были временно захвачены российскими оккупантами.

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"Украинские войска отвоевали инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части фронта тогда, как российские войска почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые они все еще контролируют", - отметили аналитики.

Кроме того, в ISW добавили, что благодаря помощи западных партнеров Украина обеспечила свою независимость, однако перед ней стоит задача освобождения стратегически важных территорий, которые все еще находятся под российским контролем.

Война в Украине: новости

В настоящее время российские оккупанты сосредоточены на том, чтобы сдержать украинское контрнаступление. Однако у них ничего не получается. Даже на самых тяжелых направлениях фронта ВСУ удается бить врага. Как сообщили в Генштабе, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

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