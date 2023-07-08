Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 российских артиллерийских средств.

Авиация сил обороны Украины за 8 июля нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 российских артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны (ПВО) россиян и две станции радиоэлектронной борьбы РФ.

Тем временем российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские ударные БПЛА Shahed. Кроме того, россияне совершили 34 авиационных удара, 42 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 8 июля

Как писал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составояют 233 440 человек. За последние украинские бойцы ликвидировали 630 российских оккупантов.

По данным росСМИ, в начала контрнаступления ВСУ потери России в офицерском составе резко подскочили. Так, с 4 июня на территории Украины погиб по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника российских вооруженных сил, а также еще 12 офицеров.

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