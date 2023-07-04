В Генштабе отметили, что оккупанты оказывают яростное сопротивление и несут большие потери.

Украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении.

Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей, передает Military Media Center.

"Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал представитель Генштаба.

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"Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил он.

В то же время украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте оставалась сверхсложной с прошлого лета. Все это время там шли ожесточенные бои. В начале лета город покинули наемники ЧВК "Вагнер", которые забрасывали позиции ВСУ"мясными штурмами". После этого ВСУ метр за метром начали отвоевывать земли у врага.

И Минобороны и военные эксперты сообщают об успешности наступательных действий ВСУ на Бахмутском направлении. При этом российские оккупанты там несут большие потери.

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