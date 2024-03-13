Две недели назад склады для боеприпасов у Сил обороны на этом направлении были полностью пусты.

Украинские военные получили реактивные снаряды для РСЗО "Град" на Авдеевском направлении, благодаря чему смогли отбить штурмы врага, говорится в сюжете ТСН.

В частности, РСЗО "Град" начали значительно меньше использовать на фронте из-за ряда факторов. Среди них - эффективность FPV-дронов и отсутствие боеприпасов. Именно из-за второго, по словам артиллеристов, их установка определенное время вообще не использовалась в зоне боевых действий.

"Это для нас как глоток воздуха - видеть такое количество боеприпасов. Аж радуется душа при возможности помочь пехоте, мы с удовольствием их заряжаем", - говорит командир подразделения с позывным "Седой".

Склады, которые еще две недели назад были полностью пусты, сейчас имеют определенное количество боеприпасов. Также, на видео попала полностью заряженная 40 снарядами РСЗО. Часть из боеприпасов может бить на расстояние до 40 км, - другая до 20 км.

"Грады" - это вообще очень страшная вещь и у нее очень большой потенциал, который в наше время в полной мере не раскрывается из-за нехватки боеприпасов. 40 штук за раз выпускать, пусть даже 10 раз в день, это 400 припасов в сутки. Я не думаю, что где-то в мире сейчас кто-то вообще производит столько ракет для "Града" в принципе", - говорит военный Богдан.

Он также добавил, что сейчас им дают около 10 боеприпасов в сутки, за ночь они получили 3 цели, по которым нужно было нанести удар.

"Снарядный голод" у Сил обороны: важные новости

Ранее стало известно, что обещанные Украине 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые Чехия "нашла" за пределами ЕС, будут поставлены Киеву в ближайшие недели.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Силы обороны Украины с каждым днем могут наращивать свои огневые возможности благодаря поставкам снарядов союзниками.

Вас также могут заинтересовать новости: