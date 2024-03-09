Эксперт позитивно оценивает наращивание поставок снарядов.

Силы обороны Украины с каждым днем могут наращивать свои огневые возможности благодаря поставкам снарядов союзниками, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас мы не просто выравниваем ситуацию, сейчас должен быть скачок вперед. Количественный скачок, который потом должен перерасти в качественный на линии фронта", - сказал он.

Таким образом Жданов прокомментировал инициативу Чехии по сбору средств на 800 000 артиллерийских снарядов для Украины. Сообщалось, что снаряды могут быть поставлены в Украину в течение нескольких недель.

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"Интересный нюанс: это стало возможным после обещания, данного властями Норвегии выделить 140 миллионов евро на инициативу Праги, к которой присоединились еще 18 стран, - акцентировал Жданов. - Так что, наша артиллерия может работать. И я так понимаю, что с каждым днем может наращивать свои огневые возможности. Количественный скачок должен вылиться в качественный скачок огневого поражения вражеских войск на поле боя".

Дефицит снарядов у ВСУ - что сообщалось

Напомним, ранее CNN писал, что украинские защитники и местные жители опасаются того, что их ждет дальше в связи с острым дефицитом снарядов и продвижением войск РФ на востоке Украины.

Они не испытывает оптимизма по поводу того, что произойдет, если пакет военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, который в настоящее время застопорился в Конгрессе США, не поступит.

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