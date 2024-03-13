На обоих направлениях было по 26 штурмов за сутки.

За прошедшие сутки, 12 марта, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 91 боевое столкновение.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Купянском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении защитники сдержали 7 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области. На Бахмутском направлении бои велись в районах восточнее Часового Яра, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Там отбили 7 штурмов.

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На Авдеевском направлении было гораздо горячее. Россияне совершили 26 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, но успеха не имели.

Столько же атак зафиксировано на Новопавловском направлении. Там ВСУ сдерживали врага, который наступал при поддержке авиации, в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.

"На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск", - добавили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, вчера ISW сообщил о продвижении ВСУ в районе Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, что ВСУ продвинулись возле Богдановки.

По последним данным, потери России в войне составляют 425 890 человек.

Также рассказывалось, что после уничтожения российского патрульного катера "Сергей Котов", РФ не выводит корабли на боевое дежурство в Черном море.

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