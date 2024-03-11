Ранее страны Европы совместно "скинулись" на покупку этих снарядов.

Обещанные Украине 800 000 артиллерийских снарядов, которые Чехия "нашла" за пределами ЕС, будут поставлены Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил чешский президент Петр Павел, его цитирует Bild.

По словам чешского лидера, такие сроки поставки возможны, если "не будет принципиальных проблем".

При этом Павел по-прежнему не раскрывает, какие именно страны могут поставить такое количество боеприпасов.

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Чехия нашла снаряды для Украины: что известно

Как писал УНИАН, в течение нескольких месяцев правительство Чехии тайно искало за пределами ЕС боеприпасы для Украины. В итоге удалось найти около 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Источники столь масштабных поставок остаются неизвестными, аналитики называют самые разные страны - от Южной Кореи до стран Африки.

Найденные Чехией снаряды оказались весьма кстати на фоне прекращения поставок снарядов из США и неспособности ЕС выполнить обязательство по передаче Украине 1 миллиона снарядов за год. Примечательно, что технически ЕС может произвести такое количество снарядов, но вместо поставок Украине, их продают за пределы ЕС.

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