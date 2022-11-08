В Российской Федерации 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота России пожаловалась на огромные потери на Донбассе. Как оказалось, они пытались напугать украинских защитников, однако сделать этого им не удалось. Российские оккупанты буквально попал в ловушку ВСУ.
Как подробнее рассказал советник ОП Алексей Арестович в беседе с российским юристом Марком Фейгиным, ранее эта бригада была задействована в Мариуполе, где она очень сильно "выгребла" от защитников украинского города. После этого ее "откатили" - она пополняла свою боеспособность.
"Сейчас по данным источников у подразделения от 30% до 70% безвозвратных потерь. После наступления на Донбассе россияне сказали, что в бригаде погибли больше бойцов, чем в первой Чечне. А в первой Чечне погибли 63 человека убитыми. Ну если тут больше, то 64 минимум. Но с тех пор прошло еще 5 суток и они написали коллективное письмо губернатору, что, мол, "разберитесь с нашими полководцами", а это для любой армии является не хорошим признаком", - рассказал Арестович.
По его словам, через два дня российские бойцы получили ответ от губернатора, в котором он указал, что "потери преувеличены, просто мы жестко наступаем".
"А суть наступления в чем? В начале они (россияне -УНИАН) на радостях проскочили наши первые позиции, ожидая, что "укроп дрогнет и побежит", а "укроп" не дрогнул и не побежал! Поэтому они заскочили ближе к Павловке и и все снабжение и вывоз раненых и все остальное идет в коридоре из наших двух посадок", - рассказа Арестович.
Сейчас потери россиян возле Павловки насчитывают сотни человек, добавил он.
Ситуация на Донбассе: бои возле Павловки
Как отметили в Институте изучения войны, положение российских войск в Павловке на Угледарском направлении, вероятно, ужасно.
Накануне ряд рашистских блогеров опубликовали письмо 155-й бригады ВС РФ, в котором военные жаловались на свое командование, кинувшее их, по словам самих оккупантов, в бесперспективное наступление в Павловке.
Морпехи писали, что их "бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того, чтобы Мурадов заработал бонусы перед (главой Генштаба РФ) Герасимовым".
Россияне также сообщали, что в боях за село на Донбассе потеряли за четыре дня "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести".
В ответ в Минобороны РФ заявили, что наступление морских пехотинцев эффективное, а потери "не превышают 1% боевого состава": "За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй".
В свою очередь рашистские пропагандисты критикуют Минобороны России за преуменьшение потерь во время наступления оккупантов на Павловку Угледарского направления.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что "Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов - они гибнут сотнями ежедневно".