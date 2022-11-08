Российские оккупанты буквально попал в ловушку ВСУ.

В Российской Федерации 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота России пожаловалась на огромные потери на Донбассе. Как оказалось, они пытались напугать украинских защитников, однако сделать этого им не удалось. Российские оккупанты буквально попал в ловушку ВСУ.

Как подробнее рассказал советник ОП Алексей Арестович в беседе с российским юристом Марком Фейгиным, ранее эта бригада была задействована в Мариуполе, где она очень сильно "выгребла" от защитников украинского города. После этого ее "откатили" - она пополняла свою боеспособность.

"Сейчас по данным источников у подразделения от 30% до 70% безвозвратных потерь. После наступления на Донбассе россияне сказали, что в бригаде погибли больше бойцов, чем в первой Чечне. А в первой Чечне погибли 63 человека убитыми. Ну если тут больше, то 64 минимум. Но с тех пор прошло еще 5 суток и они написали коллективное письмо губернатору, что, мол, "разберитесь с нашими полководцами", а это для любой армии является не хорошим признаком", - рассказал Арестович.

По его словам, через два дня российские бойцы получили ответ от губернатора, в котором он указал, что "потери преувеличены, просто мы жестко наступаем".

"А суть наступления в чем? В начале они (россияне -УНИАН) на радостях проскочили наши первые позиции, ожидая, что "укроп дрогнет и побежит", а "укроп" не дрогнул и не побежал! Поэтому они заскочили ближе к Павловке и и все снабжение и вывоз раненых и все остальное идет в коридоре из наших двух посадок", - рассказа Арестович.

Сейчас потери россиян возле Павловки насчитывают сотни человек, добавил он.

Ситуация на Донбассе: бои возле Павловки

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