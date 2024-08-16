Силы обороны взяли под контроль село Внезапное Курской области России.
Об этом сообщает украинский проект DeepState, который отслеживает ситуацию на линии фронта. Отмечается, что у россиян есть успехи на Донбассе.
"Силы обороны Украины освободили Внезапное (Курской области в России - УНИАН)", - отметили аналитики.
Кроме того, в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.
Бои в Курской области РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.
Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что на фоне событий на Курщине РФ перебрасывает туда войска с позиций на оккупированной территории Украины.
Между тем руководитель The Marathon Initiative и бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Весс Митчелл считает, что Бои на Курщине могут стать толчком к завершению войны, но не без участия США.