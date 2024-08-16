Еще одно российское село перешло под контроль Украины во время операции ВСУ.

Силы обороны взяли под контроль село Внезапное Курской области России.

Об этом сообщает украинский проект DeepState, который отслеживает ситуацию на линии фронта. Отмечается, что у россиян есть успехи на Донбассе.

"Силы обороны Украины освободили Внезапное (Курской области в России - УНИАН)", - отметили аналитики.

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Кроме того, в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Бои в Курской области РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что на фоне событий на Курщине РФ перебрасывает туда войска с позиций на оккупированной территории Украины.

Между тем руководитель The Marathon Initiative и бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Весс Митчелл считает, что Бои на Курщине могут стать толчком к завершению войны, но не без участия США.

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