Несколько подразделений ВС РФ, состоящих не менее чем из 1000 военнослужащих каждое, переместились в Курскую область.

Россия перебросила несколько тысяч солдат с оккупированной территории Украины, чтобы противостоять неожиданно успешному украинскому наступлению в Курской области. Об этом пишет CNN, ссылаясь за заявления американских чиновников.

Как отмечает издание, пока неизвестно, сколько войск перебрасывает Россия, но источники сообщили, что несколько подразделений размером с бригаду, состоящих не менее чем из 1000 военнослужащих каждое, переместились в Курскую область.

Как отмечают американские чиновники и представители европейской разведки, главной целью курской операции ВСУ, по-видимому, является создание "стратегических дилемм" для Путина, особенно когда речь идет о том, куда Россия должна направить военные ресурсы.

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Тем не менее, считается, что у России сотни тысяч солдат на передовой в Украине, поэтому переброска нескольких тысяч может не оказать большого влияния в краткосрочной перспективе, отмечают чиновники.

Кроме того, Россия пока не перебрасывает свои более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область, а вместо этого укрепляет оборону в основном необученными призывниками, взятыми из других мест в России.

"Мы пока не видели существенного перемещения [российских войск], и мы не можем сказать, связано ли это с тем, что они только начали перемещать силы, или у них просто нет сил для перемещения", — сказал один из источников в американской разведке.

Помимо войск, перемещенных с территории Украины, Россия также отправила персонал из Ленинградского военного округа и Калининграда в России, чтобы помочь защитить Курск, сказал один из чиновников США.

В то же время на Западе обеспокоены возможным ослаблением позиций Украины на других участках фронта, которые Россия может использовать для завоевания большего пространства.

"Это впечатляет с военной точки зрения", — сказал один из западных чиновников. Но Украина "выделяет на это довольно опытные войска, и они не могут позволить себе потерять эти войска. И отвлечение их от линии фронта создает возможности для России воспользоваться преимуществом и прорваться".

Россия перебрасывает войска из Украины в Курскую область

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, отметив при этом, что точное количество переброшенных войск неизвестно.

При этом он отметил, что перемещение российских войск из Украины не означает, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или на юге, поскольку на этом фронте все еще идут активные бои.

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