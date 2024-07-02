На Покровском направлении ВСУ отбивали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово

Россияне достигли определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе четырех населенных пунктов, утверждают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского", - говорится в сообщении DeepState в Телеграмм. При этом опубликована обновленная карта боевых действий.

Согласно оперативной информации Генштаба по состоянию на 8:00, на Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 17. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

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На Лиманском направлении наши войска помешали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

В то же время на Покровском направлении ВСУ отбивали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Война в Украине - новости

Как писал WSJ, Украину и Россию ожидает "смертельное лето", в течение которого, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома.

При этом для Украины задача на данный момент состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать свои позиции.

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