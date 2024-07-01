Для Украины задача на данный момент состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать позиции

Украину и Россию ожидает "смертельное лето", в течение которого, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома.

"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиций в других местах", - пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, для Украины, после неудачного контрнаступления прошлым летом, задача на данный момент состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать позиции. В то же время, по информации украинских силовых структур, Россия, скорее всего, продолжит применять свій стандартный подход, жертвуя большим количеством войск ради небольших успехов.

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"У них нет достаточного количества войск" для крупного наступления на Харьков, сказал один из чиновников. "Переброска войск туда приведет к ослаблению других участков фронта".

Удары с большого расстояния

В условиях, когда линия фронта практически не двигается, обе стороны пытаются использовать глубокие удары, чтобы получить преимущество в преддверии зимы, пишет издание. Так, Россия наносит удары по электростанциям и другим объектам инфраструктуры Украины и привело к отключению электричества во многих городах. Также Россия наносит удары по украинским оборонительным позициям с помощью планирующих авиабомб.

Тем временем Украина, имея мало шансов добиться в ближайшие месяцы чего-то большего, чем удержание линии фронта, нацеливает на Крым ракеты дальнего радиуса действия, предоставленные США.

"В то время как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках", - сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Российские войска продвигаются вперед

По словам чиновников, Россия смогла восполнить потери за счет пополнения личного состава, но тяжелые потери сделали любые успехи медленными и предсказуемыми.

"Попытка России провести крупномасштабное наступление летом остается сложным вопросом для украинских стратегов и их западных советников. По словам представителя разведки, Киев располагает достаточно хорошей разведывательной информацией о боевой обстановке и может обнаружить российские силы, которые накапливаются для потенциального нападения", - пишет WSJ.

В то же время, по словам представителя службы безопасности, Украина смогла сформировать достаточно сил для восполнения потерь и некоторых резервов, но для начала любого крупного наступления их потребуется в несколько раз больше.

Ситуация на фронте - новости

Как пишет ISW, Путин "сформулировал теорию победы" в войне против Украины, которая предполагает, что оккупационные силы РФ могут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно долго, не позволяя украинцам проводить успешные контрнаступательные операции и "одерживать победу" в противостоянии на истощение против наших воинов.

Ранее аналитики DeepState поделились, что российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области. Продвижение врага зафиксировано в Евгеновке, а также в районе Сокола и Новоалександровки.

В то же время, по данным ISW, украинцам, "вероятно, нужно будет продвинуться только примерно на 200 метров", чтобы полностью окружить оккупантов на Агрегатном заводе в Волчанске.

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