Россияне продвинулись на Донетчине в районе трех населенных пунктов, - DeepState (карта)

В Генштабе информируют, что на Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Сокола.

Россияне имеют определенное продвижение в Донецкой области в районе трех населенных пунктов, утверждают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Евгеновке, возле Новоалександровки и Сокола", - информирует DeepState в Telegram. При этом опубликована обновленная карта боевых действий.

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00, на Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Сокола. Всего 29 штурмовых действий за сегодня, из них шесть еще продолжаются.

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Утром Генштаб сообщил, что с начала суток на Покровском направлении горячо. По состоянию на 10:00 Силы обороны отражали 15 атак противника. 10 штурмовых действий остановлены, но 5 атак в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки и Новоселовки Первой продолжались. Также в Генштабе сообщили, что очень активен враг сегодня на Кураховском направлении - там состоялось на тот момент уже 10 атак противника. Всего на фронте по состоянию на 10:00 зафиксировано 47 штурмов оккупантов.

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