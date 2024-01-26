Враг атаковал почти по всей линии фронта. Больше всего оккупанты напирают на Авдеевском и Марьинском направлениях.

На фронте с начала суток произошло 94 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак было отражено на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по ситуации на войне. Отмечается, что несмотря на значительные потери, оккупанты не отказываются от планов по полной оккупации Украины.

Сегодня на Купянском направлении защитниками отражено 12 атак возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Авдеевском направлении защитниками отбито 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 9 атак неподалеку Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак в районах Тернов и Торского, где противник пытался прорвать оборону ВСУ. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Силы обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск", - информирует Генштаб.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки на фронте между ВСУ и российскими войсками произошло 82 боевых столкновения.

Военный эксперт Александр Коваленко, говоря о ситуации на одном из самых "горячих" направлений - Марьинском – отметил, что Силы обороны постепенно "стачивают" российскую армию. По его словам, несмотря на все усилия оккупантов, в частности в Новомихайловке ВСУ не только удалось предотвратить вражеский прорыв, но и отбросить силы противника и истощить их. Таким образом, теперь подразделения 39-й ОМСБр врага нуждаются в срочном восстановлении боеспособности. В то же время, он отметил, что ситуация в районе Новомихайловки крайне сложная, поскольку у оккупантов достаточно ресурса для продолжения давления.

Ранее сообщалось, что Новомихайловку россияне штурмуют колоннами техники. Оккупанты пытаются прорвать там нашу линию обороны и выйти на трассу, соединяющую густонаселенное Курахово и Угледар, который россияне хотят отбить уже длительное время.

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