Великобритания и ЕС достигли долгожданного компромисса по Brexit

Председатель Еврокомиссии Юнкер подтвердил достижение договоренности с Лондоном.

Брюссель и Лондон достигли компромисса на дополнительных переговорах относительно соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Как передает DW.com, на встрече британского премьера Терезы Мэй с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли поздно вечером в понедельник, 11 марта, две совместные декларации.

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В одной из них - юридически обязательной - стороны обязуются до конца 2020 года найти замену так называемому "бекстопу" - временному решению, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией. Великобритания также получит право временно приостановить действие правил, касающихся Северной Ирландии, если Евросоюз нарушит свои обязательства.

Вторая декларация является приложением к согласованной ранее политической декларации, в которой стороны обрисовывают будущие отношения между ЕС и Великобританией.

Председатель Еврокомиссии Юнкер подтвердил достижение договоренности с Лондоном. Она содержит уточнения и правовые гарантии для соглашения о Brexit и "бекстопу", - написал Юнкер вечером 11 марта на своей странице в Twitter. По его словам, он обсудил договоренность, которой была достигнута с Мэй, с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, и последний готов ее поддержать. При этом Юнкер подчеркнул, что согласованные в понедельник приложения к соглашению являются последним предложением Лондону: "третьего шанса не будет".

Тем временем лидер британских лейбористов Джереми Корбин выступил против договоренности. "Соглашение с Еврокомиссией не содержит ничего, что приближенно напоминало бы изменения, которые Тереза Мэй обещала парламенту", - заявил оппозиционный политик.

Напомним, что в январе Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения о Brexit, которое предложило правительство Мэй, причем против выступили и многие однопартийцы премьера.