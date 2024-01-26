Американские аналитики сообщили, что творится на фронте в Украине.

Появилась информация, что украинские военные совершили продвижение в Запорожской и Донецкой областях.

Сообщалось, что защитники Украины имеют успехи, в частности, под Донецком, однако в американском Институте изучения войны (ISW) эту информацию не подтвердили. "Сообщается, что украинские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка. Машовец (военный обозреватель Константин Машовец, - Ред.) заявил 25 января, что украинские войска недавно продвинулись на 500 метров - 1,5 километра на участке линии фронта к югу от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), хотя ISW не видела подтверждения этого продвижения", - отмечается в отчете Института.

Аналитики добавили, что еще вчера украинский источник поделился информацией о незначительном продвижении воинов в восточной части Запорожской области, однако нет визуальных доказательств, которые бы этот факт подтверждали.

Видео дня

"Сообщается, что украинские силы недавно продвинулись к северо-западу от Работино, но ISW не заметила недавних изменений на линии фронта по состоянию на 25 января", - подчеркивается в материале.

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В Донецкой и Запорожской области уже длительное время идут боевые действия, и украинские воины дают достойный отпор российским оккупантам. Россия на нашей земле несет огромные потери. Общие потери РФ на 25 января 2024 года составляют приблизительно 379 610 противников.

По мнению бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины - капитана 1 ранга запаса Андрея Рыженко, враг только несколько лет сможет продолжать такую войну против нашего государства, какая идет сейчас.

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