ВСУ в Новомихайловке не только удалось предотвратить прорыв оккупантов, но и откинуть силы противника и истощить их.

Ситуация на одном из самых "горячих" направлений - Марьинском - тяжелая, но Силы обороны постепенно "стачивают" российскую армию. О ситуации в районе одного из сел, которое пытаются захватить оккупанты, рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Последние 2-3 недели ожесточённых боёв в районе Новомихайловки сточили подразделения 39-й ОМСБр 68 АК... Данные подразделения действовали в южном секторе и их целью был охват села с юга, с выходом, либо на Водяное, либо Константиновку, в обоих случаях перерезая логистическую артерию 0532. Причём выход на Константиновку для гарнизона в Новомихайловке выглядел бы максимально фатальным", - рассказал эксперт.

При этом Коваленко подчеркнул, что, несмотря на все усилия оккупантов, ВСУ в Новомихайловке не только удалось предотвратить этот прорыв, но и откинуть силы противника и истощить их. Таким образом, теперь подразделения 39-й ОМСБр нуждаются в срочном восстановлении боеспособности.

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"По логике вещей, её должны будут в ближайшее время вывести из района Новомихайловки, но с учётом того, что её пока полноценно некем заменить, скорее всего - нет, нежели - да. А это значит, что 39-ку будут обнулять по максимуму", - подчеркнул экусперт.

В то же время, он отметил, что ситуация в районе Новомихайловки крайне сложная, поскольку у оккупантов "достаточно ресурса для продолжения давления силами 33-го и 255-го МСП 20-й МСД, а также не убиваемой и постоянно возрождаемой с костей 155-й ОБр МО ТОФ". Хотя, отметил эксперт, украинским Силам обороны их также удаётся не только сдерживать, но и отбрасывать.

Ситуация на фронте - что известно

На Марьинском направлении за последние сутким велись бои возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 25 атак.

Ранее соробщалось, что Новомихайловку россияне штурмуют колоннами техники. Оккупанты пытаются прорвать там нашу линию обороны и выйти на трассу, соединяющую густонаселенное Курахово и Угледар, который россияне хотят отбить уже длительное время.

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