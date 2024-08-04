Отмечается, что число гражданских, бегущих от войны, резко возросло.

Российское наступление давит на стратегический восточный логистический центр Покровск. Лавина управляемых бомб и пехоты привели к крупнейшим территориальным успехам Москвы с весны.

Издание Reuters пишет, что, по словам волонтера, это способствует увеличению числа гражданских, которые пытаются сбежать от войны. За последние две недели число запросов на эвакуацию в этом районе увеличилось примерно в десять раз.

Российские войска неуклонно продвигаются вперед на нескольких фронтах в восточной части Донецкой области, проводя особенно ожесточенные атаки под Покровском.

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По словам аналитика Black Bird Group Паси Паройнен, который сообщил, что российские войска за неделю заняли около 57 кв. км, что является третьим достижением с апреля, после того как в июне они добились лишь незначительных успехов.

Использование Россией боевых самолетов для нанесения ударов управляемыми бомбами имеет решающее значение для тактики Москвы на поле боя, говорит Валерий Романенко, эксперт по авиации, который сравнил это с "конвейером".

"Русские не пробивают нашу оборону, а оттесняют ее назад. Каждый день они продвигаются на 100, 150, 200 метров, используя такую тактику: сбрасывают управляемые бомбы, затем "мясной штурм", (а если его отбивают), снова сбрасывают управляемые бомбы, снова "мясной штурм", - объяснил эксперт.

По его словам, поставка американских истребителей F-16 в Украину может нарушить эту динамику, если истребители смогут угрожать российским военным самолетам, но пока такие операции маловероятны, учитывая риск для новых пилотов, управляющих дорогостоящими самолетами.

Паройнен сказал, что российские наступательные операции в районе населенных пунктов Торецк и Нью-Йорк, а также к востоку от Покровска в районе сел Очеретыне и Прогрес создали "двойной кризис" для Украины в конце июня.

По его словам, это произошло после российского наступления на северо-востоке Харьковской области, которое было остановлено Украиной, но открыло новый фронт и привело к сильному истощению ВСУ.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой опытные штурмовые подразделения. Кроме того, жесткие бои продолжаются на подступах к Часовому Яру.

1 августа вечером аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое. В свою очередь британская разведка прогнозирует, что российские захватнические войска продолжат тактическое продвижение в Донецкой области.

При этом издание Forbes сообщило, что российские войска продолжают двигаться в сторону Покровска. Чтобы продавливать Силы обороны они используют планирующие бомбы и противотанковые ракеты, превращая все в руины.

Кроме того, офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты стягивают все имеющиеся резервы на Покровское направление.

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