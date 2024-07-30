В то же время, общая операционная способность российских захватнических войск ограничена несколькими факторами.

Британская разведка отмечает, что российские захватнические войска продолжат тактическое продвижение в Донецкой области.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки, в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали постоянные атаки в центральной части Донецкой области.

В частности, российские оккупанты неуклонно продвигались на запад, устанавливая контроль над несколькими селами и с приближением к логистическим центрам Покровска.

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Также, российские сухопутные войска продвинулись на север населенного пункта Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. Почти наверняка, что за этот населенный пункт продолжается борьба между Вооруженными силами Украины и российскими захватчиками.

"Вероятно, что Россия продолжит делать тактические продвижения в ближайшие недели. Впрочем, ее общая операционная способность остается ограниченной несколькими факторами, в том числе высоким уровнем потерь, ограниченной подготовкой и нехваткой офицеров", - отмечает разведка.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее военный эксперт Сергей Грабский отметил, что на Покровском направлении обвала фронта нет, российские захватчики еще далеки от города Покровск. Российские оккупанты буквально ежедневно кладут десятки своих солдат для того, чтобы прогрызться на один-два километра.

Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая и быстро ухудшается. Украинские защитники жалуются на острую нехватку людей и вооружений, а также на некомпетентное командование. Об этом изданию рассказал неназванный боец 31-й Отдельной механизированной бригады.

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