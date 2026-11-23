Спрос на память со стороны конечных потребителей уже достиг пика.

Большую часть 2026 года рынок ПК-комплектующих лихорадило из-за рекордного скачка цен на оперативную память DDR5, SSD и видеокарты, но в следующем году геймеров и производителей потребительской электроники наконец может ждать облегчение. К такому выводу пришли аналитики южнокорейской финансовой компании BNK в новом отчете, посвященном рынку памяти.

По словам аналитика BNK Ли Мин-хи, спрос на память со стороны конечных пользователей уже прошел свой пик. Эксперт прогнозирует, что к середине 2027 года на рынке начнется коррекция складских запасов в каналах сбыта, что приведет к замедлению новых закупок и резкому снижению цен на память.

Ранее американские финансовые институты также заявляли об ожидаемом снижении стоимости флеш-памяти NAND на 20%. Таким образом, в ближайшие 12–18 месяцев видеокарты, смартфоны, ноутбуки и модули ОЗУ могут заметно подешеветь.

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На фоне этих прогнозов BNK снизила шестимесячную целевую цену акций южнокорейского гиганта SK hynix на 36% – с 1 650 000 до 1 050 000 вон ($780). Более того, финансовая модель BNK предполагает, что в 2028 году операционная прибыль SK hynix рухнет на 89% (а прибыль на акцию сократится на 85,9%), когда текущий цикл бума ИИ пойдет на спад.

Несмотря на рекордную прибыль SK hynix в этом году, производители оборудования уперлись в "ценовой потолок". Из-за удорожания памяти бренды ПК и смартфонов были вынуждены сокращать объемы устанавливаемой памяти, откладывать заказы или перекладывать рост издержек на покупателей, что серьезно ударило по продажам потребительской техники.

По оценке экспертов, дистрибьюторы и производители распродадут накопленные запасы к третьему кварталу 2027 года, что замедлит размещение новых заказов и потянет цены вниз.

Причиной перенасыщения рынка стал ажиотаж вокруг ИИ, подогреваемый Nvidia, и активное заполнение каналов поставок для таких IT-гигантов, как Google, Meta, Amazon и множества небольших облачных провайдеров, которые массово скупали ОЗУ и видеопамять (VRAM), пока их дата-центры еще не были готовы к запуску.

Ситуацию усугубляют и политико-экономические факторы в США: переход контроля над Конгрессом к Демократической партии в 2027 году, как ожидается, замедлит строительство новых центров обработки данных. Одновременно с этим после ухода Дженсена Хуанга ослабевает роль Nvidia как "ИИ-банка", растут кредитные риски для малых и средних ИИ-компаний, а финансовые организации ужесточают условия кредитования.

Кроме того, Nvidia находится под расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по подозрению в финансовых махинациях, а также на фоне сообщений о проверках поставок графических процессоров в Китай через Megaspeed и её региональные подразделения. Схема кругового финансирования Nvidia, поддерживавшая высокий спрос на DRAM, начинает распадаться.

Ранее предполагалось, что дефицит память и высокие цены затянутся как минимум до 2028 года, а в SK hynix и вовсе говорили о 2030 годе. На этом фоне прогноз BNK Investment & Securities выглядит как резкий разворот рынка.

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