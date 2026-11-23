Boom Overture называют идеологическим наследником европейского Concorde.

Американская компания Boom Supersonic 21 ноября успешно провела первые огневые испытания разработанного ею прототипа газогенератора – сердца своего двигателя для сверхзвукового самолета Overture. Соответствующее видео в сети X выложил инвестор и предприниматель Гильермо Флор.

Испытания состоялись на базе Boom Supersonic в Колорадском воздушно-космическом порту в Уоткинсе, к востоку от Денвера. Они прошли спустя четыре года после того, как в 2022 году компания решила самостоятельно разрабатывать двигатель для Overture.

Ядро, которое компания называет Sprint Core, запустилось со второй попытки и было доведено до 6500 об/мин под контролем почти 2000 датчиков. Первый запуск был коротким. В компании планируют расширить диапазон испытаний в течение следующих двух месяцев.

Видео дня

Испытания основного блока создают предпосылки для разработки промышленной газовой турбины Superpower и турбовентиляторного двигателя Symphony, предназначенного для сверхзвукового пассажирского самолета. Обе установки используют общий газогенератор, но отличаются конструкцией контуров низкого давления.

Установка Superpower мощностью 42 МВт разрабатывается для обеспечения электроэнергией дата-центров. Ее коммерческий запуск запланирован раньше, чем появление авиационного двигателя Symphony.

Справка УНИАН. Самолет Overture называют идеологическим наследником и условным аналогом европейского Concorde, но между ними есть существенные технические различия, обусловленные 50 годами развития технологий.

Concorde летал со скоростью около 2150 км/ч и использовал двигатели с форсажными камерами, что делало его чрезвычайно шумным и "прожорливым". Overture проектируется для скорости 1800 км/ч без использования форсажа, что значительно снижает уровень шума и расход топлива.

Overture должен получить четыре двигателя Symphony. Пассажировместимость нового авиалайнера составит от 60 до 80 человек. Предполагается, что перелет на Boom Overture из Нью-Йорка в Лондон займет примерно 3,5 часа (вместо привычных 7–8 часов на обычных авиалайнерах).

Ввести авиалайнер Boom Overture в коммерческую эксплуатацию могут примерно в 2030 году.

Сверхзвуковые самолеты – последние новости

Ранее компания Boom уже построила демонстратор технологий, получивший название XB-1. В прошлом году он успешно завершил программу летных испытаний, что открыло для американской компании путь к созданию полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского самолета.

Напомним также, что недавно экспериментальный самолет Lockheed Martin X-59 QueSST установил новый личный рекорд скорости. Во время одного из испытательных полётов он разогнался до 1,53 Маха. Цель проекта – продемонстрировать возможность сверхзвуковых полётов без громкого звукового удара.

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