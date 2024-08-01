В течение трех дней Александр Сырский работал в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой опытные штурмовые подразделения, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также, ожесточенные бои продолжаются на подступах к Часовому Яру. Сейчас изменений позиций сторон не зафиксировано. Оккупанты также штурмуют украинские позиции в районах Нью-Йорка, Южного, Железного.

На Купянском направлении ожесточенные бои продолжаются в районе Песчаного, Стельмаховки, Макеевки. Однако Силы обороны держат позиции. На Северском направлении, по словам Главнокомандующего, оккупанты активно проводят штурмы с применением артиллерии, однако успеха не имеют. На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, также продолжаются бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери.

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"По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло", - добавил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что силами Нацполиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас выявляют и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне журналисты Bloomberg сообщили, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. По мнению AP, переданные самолеты могут повлиять на динамику войны, однако перед Украиной появились новые серьезные вызовы.

Между тем Forbes сообщает, что в июле Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. По мнению журналистов, Россия менее эффективна в уничтожении дронов, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

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