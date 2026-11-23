Украинские дроны уничтожают грузовую технику, передвигающуюся по ней.

На ключевой автомобильной трассе Р-280 "Новороссия", которая используется Россией в качестве "сухопутного коридора" из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым, активно работают украинские дроны, уничтожая грузовой транспорт оккупантов. Об этом сообщает украинский канал Exilenova+, демонстрируя видео горящих машин на обочине трассы.

В сообщении говорится, что именно эта трасса должна была стать своеобразной заменой частично разрушенного Крымского моста, в частности его автомобильной части.

"Горящая логистическая трасса в оккупированный Крым: после обрушения автомобильной части Крымского моста россияне оказались в логистической ловушке", – говорится в подписи к видео, где на обочине трассы горит техника.

При этом отмечается, что сухопутный логистический маршрут находится под постоянными ударами украинских дронов-камикадзе.

Водитель на видео, проезжающий по трассе, говорит, что горит много машин. "Жарко, здесь все горит", – говорит он. Видно, что горит транспорт, большие клубы дыма и огня.

Удары по целям в Крыму – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Крымскому мосту – это один из этапов операции, которая осуществлялась в течение нескольких недель СБУ и Генштабом ВСУ.

По его словам, сначала поэтапно уничтожались российские системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к конечной цели. Для этого были задействованы "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун". А на ключевом этапе – 17 ноября – образцово проявили себя беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть. Президент также отметил, что ракеты "Фламинго", атаковавшие мост, находились под управлением.

Майор Национальной гвардии Украины в отставке, военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что запасов у российских оккупантов в Крыму может хватить лишь до Нового года.

Он отметил, что основная часть оружия и всего, что необходимо для функционирования крымского гарнизона оккупационных российских войск, перевозилась именно через незаконный Крымский мост.

Он подчеркнул, что можно считать, что российская военная группировка в Крыму находится в оперативном окружении, поскольку запасов хватит не надолго. Ситуация для врага существенно ухудшится.

Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, считает, что Крым нужно "доизолировать", то есть приложить усилия для того, чтобы трасса "Новороссия" не могла нормально функционировать в плане перевозки по ней грузов.

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