Отмечается, что российские захватчики давят и продолжают достигать тактических успехов на передовой.

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое Донецкой области. Он расположен восточнее Гродовки, в Покровском районе области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что ситуация "критическая и продолжает ухудшаться". Российские захватчики давят и продолжают достигать тактических успехов.

"За последние дни существенно увеличилось количество КАБов, которые кацапы сбрасывают на позиции Сил обороны", – отмечается в сообщении.

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Кроме того, враг традиционно применяет мотоциклетные подразделения для разведки второй линии обороны украинских войск.

Официального подтверждения изложенной выше информации по состоянию на эту минуту нет.

Война в Украине: важные новости

С начала суток на фронте в Украине произошло уже 76 боевых столкновений. Около половины от всего числа – на Покровском направлении. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что оккупанты активно действуют и на Торецком направлении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой опытные штурмовые подразделения. Кроме того, жестокие бои продолжаются на подступах к Часовому Яру.

"По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло", – сказал Сырский.

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