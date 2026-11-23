По мнению президента Украины, благодаря сильной украинской армии НАТО непременно станет более сильной организацией с точки зрения обеспечения безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к государствам-членам Организации Североатлантического договора с тем, что полноправное членство Украины в НАТО станет более эффективной гарантией безопасности, чем предложение о таких гарантиях безопасности, которые чем-то будут напоминать статью 5 договора о создании НАТО. Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Берлине.

"Если уже сейчас вполне нормально звучит, что надежные гарантии безопасности для Украины – это одно из ключевых условий мирной жизни после войны, и некоторые называют эти гарантии похожими на 5-ю статью, то почему бы не сказать вслух то, о чем думают так много людей: не было бы эффективнее присоединить Украину к НАТО? Разве не было бы лучше для всех нас, дешевле и надежнее воплотить это, когда речь идет фактически о защите безопасности?" – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, когда речь идет о гарантиях, схожих с 5-й статьёй Вашингтонского договора о создании НАТО, Украина нуждается в ответах на очень чёткие вопросы. В частности, необходимо получить ответы о том, какие именно страны поддержат Украину, если наше государство вновь подвергнется нападению со стороны России.

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"Что именно будут делать наши партнеры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько все это будет стоить и действительно ли это сработает? Это непросто. До сих пор мы не слышали четких конкретных ответов, при всем уважении к таким идеям", – добавил Зеленский.

Однако глава государства отметил, что прилагаются все усилия, чтобы получить ответы на эти вопросы.

По его словам, все государства-члены НАТО заинтересованы в опыте, накопленном украинскими военными.

Он сказал, что украинцы своими операциями на суше, на море и в воздушном пространстве продемонстрировали, что украинская оборона очень эффективна. Поэтому Украина может делиться приобретенным опытом. А присоединение Украины к Альянсу сделает ее опыт частью опыта НАТО.

Как уверяет Зеленский, с украинской армией Альянс гарантированно станет сильнее.

Вступление Украины в НАТО – последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский заявил, что перспективы вступления Украины в НАТО зависят от того, каким образом завершится российская война против Украины. Пока рано говорить, станет ли Украина членом Альянса, добавил глава государства.

В то же время бывший президент США Джо Байден подчеркнул, что обещание Украине о вступлении в НАТО в 2008 году было преждевременным. Он отметил, что его администрация не настаивала на вступлении Украины в альянс, несмотря на обвинения Путина в том, что расширение НАТО угрожает России.

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