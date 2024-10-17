Он отмечает, что у людей было более двух с половиной лет войны, чтобы определиться, нужна ли им эта страна.

Некоторые люди считают, что сидеть и донатить по 200 гривен в месяц на ВСУ достаточно, а "черную" работу пусть делают другие, но это неправильно. Об этом заявил "Суспільному" Алексей Давыдов под псевдонимом Палыч, который участвовал в Харьковской операции, выполнял боевые задачи в Донецкой области, а сейчас по состоянию здоровья продолжает службу в одном из николаевских ТЦК.

Он отмечает, что у людей было более двух с половиной лет полномасштабной войны, чтобы определиться, нужна им эта страна или не нужна.

"И сидеть ждать, чтобы за тебя кто-то сделал "черную" работу, а ты потом весь такой хорошенький сидел и говорил, что донатил 200 гривен в месяц. Это больной вопрос", - отмечает Палыч.

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Он рассказал, что когда началось контрнаступление на Харьковщине в 2022 году, то военные надеялись, что россиян можно будет добить до конца года.

"У всех был такой настрой. Когда ты идешь, а враг сам отступает, это так мотивирует, хочется догонять и догонять. Не догнали. Мы в то время, наше подразделение, насколько я помню, подходили к Кременной почти на полтора километра", - вспоминает он.

По его словам, для большего успеха операции не хватило оружия и техники.

"Если бы в то время была та техника, что есть сейчас, возможно, и войны бы уже не было. Все должно быть в нужное время", - отмечает военнослужащий.

Война в Украине - что говорят военные

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, комментируя план победы Владимира Зеленского, отметил, что ни один план окончания войны в Украине не отменяет необходимости воевать.

По его словам, главное - чтобы надежды не отрывали внимание от реальности, в которой продолжается ощутимое продвижение врага и остается преимущество за россиянами в численности и вооружении.

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