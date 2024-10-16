Заместитель командира Третьей ОШБр заявил, что главное - чтобы надежды не отрывали внимание от реальности, в которой продолжается ощутимое продвижение врага и остается преимущество за россиянами в численности и вооружении.

Ни один план окончания войны в Украине не отменяет необходимости воевать, заявил на своем тг-канале заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Он отметил, что главное, не отрываться от реальности, и не просто сидеть, ожидая победы.

"Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. Вот это главное, что нужно всем осознать. А то после этих новостей опять все будут просто ждать победы", - заявил он.

Жорин добавил, что "обсуждать можно все, что угодно", но не стоит возлагать лишних надежд и не позволять ослеплять себя мечтами о том, что "скоро все будет, как раньше".

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Он отметил, что жить с надеждами нормально, но главное, чтобы они не отрывали внимание от реальности, в которой продолжается ощутимое продвижение врага, он имеет преимущество в численности и вооружении, и сплотил вокруг себя мощных союзников.

"В такой реальности единственный возможный план, которого нужно придерживаться каждому украинцу - это собрать все силы и сражаться", - убежден Жорин.

План победы - реакция мира

Владимир Зеленский представил План победы, который состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Среди них - немедленное приглашение в НАТО и продолжение операций ВСУ в РФ. По мнению президента, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, может, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

В то же время, как заявил аналитик BILD Юлиан Рёпке, в плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя.

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что Великобритания сейчас прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана победы.

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