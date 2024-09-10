Военный отмечает, что сам делает все от него зависящее для защиты государства, а убеждать и "термосить" других - не его ответственность.

Ветеран российско-украинской войны Глеб Стрижко, который прошел плен после обороны Мариуполя, рассказал об отношении к мобилизации. В интервью РБК-Украина он отметил, что, когда в стране война, то каждый человек сам должен понимать важность подготовки.

"Надо немного раздуплиться. Страна в опасности. Люди должны по крайней мере готовиться. Надо себе четко дать ответ, что я буду делать, если Киев снова будут окружать. Если человеку страшно, то надо поработать с этим. Потому что у людей какое-то представление, что они сегодня приедут в ТЦК, а завтра будут в окопах штурмовать. Если ты специалист в какой-то сфере, то будешь так же специалистом в этой сфере в армии", - объясняет он.

Военный отмечает, что сам делает все от него зависящее для защиты государства, а убеждать и "термосить" других - не его ответственность.

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"Почему я должен переживать за то, что кто-то боится? Термосить кого-то: "Пожалуйста, говори на украинском, не включай детям русские мультики, пойди подготовься, узнай, что вообще такое турникет" - это не моя ответственность. Это ответственность этого человека. И когда он умрет, у меня не будет сантиментов, мне немножко грустно станет, что украинцев на одного меньше", - отмечает он.

Он также отметил, что в вопросе мобилизации нет обратной связи от государства, в частности относительно сроков ротации, и это вызывает злость военнослужащих и их близких.

"Когда женщина, муж которой служит, гуляет в парке с ребенком и видит семью, где гуляет муж, жена и ребенок, у нее возникает вопрос, почему сейчас эта женщина имеет право быть счастливой со своим мужем, а она нет? Из-за отсутствия честной коммуникации накапливается негатив", - говорит он.

Мобилизация в Украине - новости

Как писал УНИАН, украинская кампания по мобилизации для пополнения истощенных войск набирает обороты. Она призвана помочь заполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели, но некоторые новобранцы физически или психологически не пригодны к боевым действиям.

В то же время в недавнем интервью CNN главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что новобранцы проходят меньше подготовки, чем хотелось бы. По словам Сырского, сейчас новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полного месяца дальнейшую специализированную подготовку перед тем, как их отправляют непосредственно на выполнение военных задач.

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