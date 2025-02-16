Качество российских войск на том участке фронта постоянно меняется.

Российская оккупационная армия продолжает пытаться достичь тактического успеха в городе Волчанск Харьковской области и его окрестностях, но украинская линия обороны держится. Об этом рассказал в эфире телемарафона офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "Историк".

"Город Волчанск на Харьковщине практически разрушен по линии река Волчья, поэтому практически там не осталось и клочка живой земли. Несмотря на это, врагу не удается получить какое-либо преимущество, поэтому наша линия обороны изменений не терпит. Также стоит отметить, что Силы обороны Украины, в частности, 57-я бригада продолжает удерживать под своим огневым контролем логистические пути врага", – акцентировал он.

Офицер отметил, что из соображений безопасности не может озвучивать численность вражеских сил, которые сосредоточены против Сил обороны в Волчанской общине. Но эта цифра известна, поскольку очень хорошо работает украинская разведка.

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"Относительно качества этого личного состава, то это регулярная российская армия. Это мобилизованные и очень часто они мобилизованы в конце 2024 года. Нам удается кое-где брать пленных россиян, это многонациональные народности, поскольку Россия – многоэтническое государство. Но в данном случае нам абсолютно без разницы, кто под российским флагом пришел захватывать нашу землю", – подчеркнул военный.

Он добавил, что качество этих российских войск постоянно меняется, и по состоянию на сейчас остаются менее подготовленные подразделения.

"Летом 2024 года, когда россияне проводили активную фазу штурмовых действий, качество этих войск было намного лучше. Уже сейчас мы видим, учитывая то, что с августа 2024 года Силы обороны начали операцию на Курщине, врагу пришлось перебрасывать часть резервов - боеспособных подразделений, на Курщину. Таким образом, здесь они оставляют уже подразделения, которые менее подготовлены. Видим, что их мотивация нулевая", – рассказал офицер

По словам военного, очень сильно на боевые действия россиян, конечно как и на украинских защитников, влияют погодные условия. Поскольку на севере Харьковщины сейчас очень снежно и морозно, в таких условиях активность штурмовой пехоты врага упала.

Офицер отметил, что Силы обороны эффективно противодействуют врагу и на сегодня у него нет никакого продвижения в городе.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковщине существенно изменились погодные условия. Большое количество снега, которое впервые за зиму выпало в области, поможет украинским защитникам в обороне.

Представитель ОТУ "Харьков" Евгений Романов отметил, что снежный покров и холод будут иметь существенное влияние на действия российских оккупационных войск, которые пытаются наступать. Это позволит украинским силам в обороне лучше выявлять врага, когда он пытается лезть по заснеженным участкам.

Ранее офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "Историк" рассказывал, что Силы обороны имеют огневой контроль над логистическими путями оккупантов на Волчанском направлении. Он отмечал, что на этом отрезке фронта использование бронетехники для врага – "убийственная идея", поскольку цели противника сразу попадают в поле зрения украинских защитников и результативно уничтожаются.

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