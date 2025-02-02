'Убийственная идея': офицер рассказал о главной проблеме оккупантов в Волчанске

Силы обороны имеют огневой контроль над логистическими путями оккупантов на Волчанском направлении. Об этом заявил офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "Историк" в эфире КИЕВ24.
По его словам, сейчас на этом участке фронта использование бронетехники для врага - "убийственная идея". Сейчас Волчанск выглядит как Бахмут и другие города, уничтоженные Россией.
"Российские оккупанты используют достаточно широкий спектр огневого поражения. Это ствольная и реактивная артиллерии, это дроны-бомберы, FPV также. Учитывая это, а также погодные условия, нашим бойцам чрезвычайно сложно на линии боевого соприкосновения, но оборону держим крепко", - отметил "Историк".
Офицер отметил, что Силы обороны держат огневой контроль над логистическими путями оккупантов. "Использование бронетехники для них просто убийственная идея, поскольку она сразу попадает в поле зрения нашей разведки, которая очень быстро реагирует и передает координаты для наших операторов дронов и артиллерии, которые результативно поражают цели", - отметил он.
Как добавил "Историк", россияне передвигаются малыми пехотными группами. Очень часто их операции не имеют успеха. Такая тактика позволяет ВСУ истощать россиян и ломать их планы еще на пути к линии боевого соприкосновения.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, в январе Россия оккупировала 325 квадратных километров территории Украины. Это заметно меньше, чем россиянам удавалось захватывать в августе-ноябре, и немного меньше, чем в декабре.
Также мы рассказывали, что в январе россияне поставили рекорд по количеству запущенных по Украине дронов "Шахед" - 2599. Среднее количество запусков - по 77 "шахедов" в сутки. Однако 96% из них Силам обороны удается перехватывать.