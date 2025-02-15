Снежный покров и холод, в первую очередь, помогает в обороне.

Впервые в Харьковской области за эту зиму выпало так много снега. Это будет способствовать обороне украинских военнослужащих, заявил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов.

"Это безусловно существенно повлияет на действия врага, поскольку они пытаются наступать, а мы стоим в обороне. Обороне, конечно, такие погодные условия способствуют, потому что враг мерзнет, он пытается лезть по заснеженному, это хорошо видно. Враг страдает, как это и должно быть", - заявил он в эфире телемарафона.

Кроме того, по его словам, хорошая погода (отсутствие дождя, облачности, снега) ранее способствовала росту количества артиллерийских обстрелов и использования БПЛА с обеих сторон.

Видео дня

"На прошлой неделе было много солнца на Харьковщине, поэтому погода способствовала артиллеристам. Как нашим артиллеристам, так и артиллеристам и дронам врага", — отметил Романов.

Другие новости о ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал о сложной ситуации на Харьковщине. "Пользуясь сложными погодными условиями, такими как мороз и туман, противник переправляется на лодках и плотах с левого на правый берег, пытаясь расширить плацдарм", - отметил военный.

Кроме того, потери РФ на Курщине приближаются к "юбилею". По словам Александра Сырского, общие потери врага в боях на территории Курской области на сегодня составляют более 48 тысяч человек. Из них на убитых приходится около 20 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: