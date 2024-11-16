Ни одна из штурмовых групп из-за дронов не способна выполнить поставленное задание, отметил военный.

Город Волчанск Харьковской области ежедневно подвергается бесполезным штурмам российских оккупантов, которым угрожают "обнулением", рассказал младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов со ссылкой на рассказ пленного россиянина.

По его словам, ни одна из штурмовых групп не способна выполнить поставленное задание.

"Ежедневно лезут малые группы по 3-5 человек, благодаря дронам ни одна из них не способна выполнить приказы своих командиров, тем не менее, в случае неисполнения приказа им угрожают "обнулением", об этом рассказывает один из пленных", - отметил боец.

Видео дня

Также он сообщил, что малые группы армии РФ периодически штурмуют украинские позиции и в селе Терны Донецкой области. Там они несут систематические санитарные потери, которые постепенно приводят в состояние небоевой готовности целые подразделения.

"Также на этом направлении ведется постоянная охота на наших пилотов, для поражения враг не жалеет никаких огневых средств, потеря боеспособности позиций присутствует на регулярной основе", - отметил воин.

Наступление России продолжается - что сообщалось

Напомним, мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска захватили село Максимовка Волновахского района Донецкой области. Кроме того, они продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

Каждый день на фронте в Украине фиксируют более 100 боевых столкновений. При этом в последнее время наибольшее количество боев происходит на Покровском и Кураховском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: