Удары наносились под прикрытием грозы и мощного шторма.

Оперативное командование "Юг" обнародовало окончательные данные вражеской атаки, которая сегодня ночью состоялась по Николаевщине и Одесчине. Было попадание в склад.

Как отмечается, под прикрытием грозы и мощного шторма оккупанты направили из акватории Черного моря ракеты типа "Калибр" и ударные дроны типа "Shahed-136".

Над Николаевщиной уничтожено 3 ударных дрона. Также два "Калибра" и четыре дрона-камикадзе были сбиты над Одесщиной.

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"Одна ракета попала в складское помещение в Одесском районе. В результате сбития обломки дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами разбиты окна в многоквартирных домах прибрежной зоны", - рассказали военные.

По данным военных, информации о пострадавших пока еще не поступало.

Ночной обстрел 26 июня

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российская армия нанесла комбинированный удар по Одесской области ракетами морского базирования "Калибр" и дронами-камикадзе. Украинские военные сообщили о сбитии двух "Калибров" еще на подлете к побережью.

По словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натали Гуменюк, военные не могли сразу установить последствия атаки из-за ливня.

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