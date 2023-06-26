Уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 "Шахедов".

В ночь на 26 июня Российская Федерация прибегла к комбинированному удару по территории Украины. Силами ПВО были уничтожены 13 воздушных целей.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты атаковали нашу страну преимущественно с южного направления.

"Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.

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Силы ПВО воздушного командования "Юг" уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и 7 "Шахедов".

Кроме того, Россия запустила с северного направления 4 БПЛА неустановленного типа (предположительно, ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Атака на Одессу в ночь на 26 июня 2023

В ночь на понедельник, 26 июня, в Украине объявили воздушную тревогу. В Одессе раздались громкие взрывы. Позже стало известно, что в городе работает ПВО.

В Одесской военной районной администрации сообщили, что российская армия атакует Одесскую область ударными беспилотниками и ракетами. Около 4 утра были объявлены отбои тревог по всей Украине.

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