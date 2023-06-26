В воздушных силах предупреждали об угрозе пусков "Калибров" с Черного моря.

В ночь на понедельник, 26 июня, в Украине объявили воздушную тревогу. В Одессе раздались громкие взрывы.

Как сообщается на странице оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook, сейчас оккупанты атакуют Одесскую область. "Идет боевая работа, работает противовоздушная оборона, в том числе над городом", - заявили военные.

Людей просят не пренебрегать собственной безопасностью, находиться в укрытиях, пользоваться правилом "двух стен". "Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсетях", - акцентируют военные.

Видео дня

В Одесской висковой районной администрации сообщили, что российская армия атакует Одесскую область ударными беспилотниками и ракетами. В соцсетях жители Одессы пишут, что слышат взрывы. Также сейчас в Одессе идет дождь и иногда раскаты грома трудно отличить от звука взрывов.

Сейчас воздушная тревога также раздается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях. Также они писали об угрозе ударных БПЛА в ряде областей.

Также в ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Обновлено в 02:35: В Воздушных силах объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. Однако остается угроза применения дронов в областях, где объявлена тревога.

Сейчас на карте "красные" Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.

Российские удары по Одесской области

Напомним, 22 июня ночью оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, один из которых попал в склад, обошлось без жертв.

В ночь на 14 июня россияне нанесли по Одесской области ракетный удар - "Калибры" были выпущены из акватории Черного моря. Из-за этого удара погибли четыре человека, 13 получили ранения.

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