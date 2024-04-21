Сейчас Украине больше всего нужны системы ПВО и дальнобойное оружие.

Новая помощь от США, которую вот-вот должен одобрить Конгресс США, даст Украине "шанс на победу". Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому каналу NBC News.

"Я думаю, что эта помощь действительно укрепит вооруженные силы, и мы будем иметь шанс на победу, если Украина действительно получит ту систему вооружения, которая нам так нужна, которая так нужна тысячам солдат", - сказал он.

Зеленский выразил надежду, что Сенат уже на следующей неделе даст свое согласие на законопроект, который в субботу одобрила нижняя палата Конгресса.

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"Мы хотим (...) получить ощутимую помощь для солдат на передовой как можно скорее - не через шесть месяцев - чтобы они могли двигаться вперед", - добавил он.

По словам президента, Украине в частности нужно дальнобойное оружие, поскольку имеющееся оружие не позволяет ВСУ бить вглубь российских тылов.

"Нам нужно [это] и ПВО. Это наши приоритеты сейчас (...) Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь системы вооружения", - подчеркнул он.

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