Американский президент призывает законодателей как можно скорее прислать документы ему на подпись.

Президент США Джо Байден одобрительно отозвался о принятии в Палате представителей Конгресса законопроектов о военной помощи Украине и Израилю. Он призвал Сенат (верхняя палата Конгресса) как можно скорее рассмотреть этот документ и отправить на подпись в Белый дом.

Так, Байден похвалил представителей обеих партий и непосредственно спикера Палаты представителей Майка Джонсона "за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене". При этом Байден не забыл напомнить, что именно он "месяцами боролся" за срочное принятие этих документов.

Президент США отметил, что сейчас "чрезвычайно неотложный момент", когда Украина подвергается непрерывным бомбардировкам со стороны России, а Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана.

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"Я призываю Сенат быстро прислать этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он назвал это решение "давно назревшим".

"Это посылает четкий сигнал Кремлю: те, кто верят в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", - написал он в соцсети Х.

Палата представителей приняла законопроекты о помощи Украине и Израилю

Как писал УНИАН, сегодня в нижней палате Конгресса США состоялось голосование за ряд важных законопроектов, среди которых - военная помощь Украине и Израилю.

Так, на финансирование военных и бюджетных нужд Украины направлено более 60 миллиардов долларов. Эти средства распределят по нескольким направлениям - прямые закупки оружия в промышленности, компенсация Пентагону стоимости оружия, переданного Украине из арсеналов армии США, прямая бюджетная поддержка Украины и тому подобное.

В свою очередь на военную помощь Израилю США потратят 26 миллиардов долларов. Деньги пойдут на усиление израильской ПВО и закупку других вооружений.

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